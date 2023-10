Gdzie głosować? Znajdź swój lokal wyborczy we Wrocławiu

W najbliższą niedzielę, 15 października odbędą się wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu. Wybierzemy 460 posłów i posłanek oraz 100 senatorów i senatorek na czteroletnią kadencję. Tego samego dnia odbędzie się referendum. We Wrocławiu jest 316 obwodowych komisji wyborczych. Władze miasta zdecydowały, że nie będzie bezpłatnej komunikacji, ale na transport do lokali wyborczych będą mogły liczyć osoby niepełnosprawne posiadające ważne zaświadczenie. Jeżeli nie wiesz, gdzie głosować, podpowiadamy, jak znaleźć lokal wyborczy.

W niedzielę, 15 października, wybierzemy swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu na kolejną, czteroletnią kadencję. Również tego samego dnia odbędzie się referendum. Każdy wyborca otrzyma trzy karty do głosowania: listę kandydatów do Sejmu, listę kandydatów do Senatu oraz listę tematów referendum. Aby oddać ważny głos przy wybranym kandydacie należy postawić znak X. Lokale wyborcze w całej Polsce lokale będą czynne od 7 rano do godziny 21. Wrocław nie planuje 15 października darmowej komunikacji dla głosujących, ale na transport do lokali wyborczych będą mogły liczyć osoby niepełnosprawne posiadające ważne zaświadczenie. Informacje, gdzie głosować w wyborach parlamentarnych 2023 we Wrocławiu, można znaleźć na stronie miasta.