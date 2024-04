Wrocławskie neony do rozbiórki. Przeciwniczka Sutryka chce o nie zawalczyć

W najbliższy czwartek 11 kwietnia ma się zacząć demontaż wrocławskiej galerii neonów w podwórku przy ul. Ruskiej. Miastu nie udało się dojść do porozumienia z właścicielem neonów w sprawie nowej umowy. - Chciałabym poprosić państwa o to, żeby się wstrzymać przez kilka tygodni z jakimikolwiek działaniami. Chciałabym zaangażować się, aby ratować naszą słynną, kultową dla Wrocławia galerię neonów - apeluje Izabela Bodnar, która zmierzy się z Jackiem Sutrykiem w drugiej turze wyborów prezydenckich.

"Do tej pory również nie doczekaliśmy się niezbędnych napraw neonów, do których Gmina jest zobowiązana. Bez nich neony nie tylko przestają świecić, ale po prostu ulegają coraz większej destrukcji. Dlatego podjęliśmy trudną, ale w tej sytuacji jedyną możliwą decyzję i rozwiązaliśmy umowę użyczenia neonów. Czas minął" - informowały w mediach społecznościowych Wrocławskie Neony.

Brak porozumienia z miastem

Przyczyną niezgody między miastem a właścicielem neonów stały się dwa punkty w umowie. Jak tłumaczył w rozmowie z tvn24.pl Przemysław Gałecki z biura prasowego UM we Wrocławiu, "jeden mówi o tym, że to miasto płaciłoby odszkodowanie pół miliona złotych za każdy zniszczony neon. Drugi zapis, który nie może znajdować się w tej umowie mówi o tym, że właściciel neonów, czyli prywatna osoba może, w każdym momencie zdemontować te neony, zostawić np. tylko jeden, a miasto dalej przez 10 lat będzie płaciło 150 tysięcy złotych rocznie za wynajem tych neonów".

Izabela Bodnar: nie pozwolę na to, żeby tę galerię oddać

- Ponieważ wszystkich nas bardzo martwi, niepokoi, bulwersuje fakt, że zagrożona jest nasza galeria neonów wrocławskich. Chciałabym poprosić państwa o to, żeby się wstrzymać przez kilka tygodni z jakimikolwiek działaniami. Chciałabym zaangażować się, aby ratować naszą słynną, kultową dla Wrocławia Galerię Neonów. Jesteśmy tak blisko finiszu, zostały nam dwa tygodnie. Nie pozwolę na to, żeby tę galerię teraz oddać w niebyt - powiedziała Izabela Bodnar.

Historia powstania Galerii Neonów

Podwórko neonów we Wrocławiu to nie tylko miejsce do podziwiania reklam świetlnych - to przestrzeń, w której tętni życie kulturowe, odbywają się koncerty, festiwale, spotkania artystyczne i wiele innych wydarzeń.