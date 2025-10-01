Logo strona główna
Wrocław

"Zwabili, pobili, ogolili głowę". Na obcokrajowca napadli jego rodacy

Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Zamiast randki – przemoc i upokorzenie. Nastolatkowie zaatakowali 23-latka
Źródło: KMP Wrocław
Grupa nastolatków zwabiła 23-letniego Ukraińca w pułapkę, brutalnie go pobiła, ogoliła mu głowę i wymalowała na twarzy nazistowskie symbole - podała wrocławska policja. Sprawcy wszystko nagrali, by go dodatkowo upokorzyć. Funkcjonariusze ustalili, że osoby, które zaatakowały mężczyznę to jego rodacy. - Wszyscy się znali - powiedziała podkomisarz Aleksandra Freus.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

- Można powiedzieć, że doszło do samosądu, który sobie wyreżyserowali i zainscenizowali - tak podkomisarz Aleksandra Freus z biura prasowego wrocławskiej policji mówi o brutalnym zdarzeniu, do którego doszło we wrześniu w stolicy Dolnego Śląska.

Jak już wiadomo, grupa nastolatków "zainscenizowała pewną okoliczność". - Założone zostało fałszywe konto na jednym portali społecznościowych. Osoba miała się podawać za 16-letnią dziewczynę, która proponowała randki, w tym kontakty seksualne. I do takiego kontaktu został zaproszony ten 23-latek - opowiada TVN24 Freus.

Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Nastolatkowie zatrzymani po brutalnym ataku na obcokrajowca
Źródło: KMP we Wrocławiu

23-latek zwabiony i zaatakowany

- Gdy mężczyzna pojawił się w wyznaczonym miejscu, został zaatakowany przez grupę nastolatków. Sprawcy nie tylko pobili ofiarę, ale również ogolili jej głowę i wymalowali na twarzy symbole o charakterze nazistowskim, rejestrując całe zajście, by dodatkowo go ośmieszyć - mówi policjantka.

Do zdarzenia doszło we wrześniu na terenie Wrocławia. Policjanci z Komisariatu Wrocław-Krzyki prowadzą śledztwo w sprawie tej brutalnej napaści. Wiadomo, że 23-letni poszkodowany to obywatel Ukrainy. Początkowo policja nie podawała jakiej narodowości są sprawcy.

Wrocław. Brutalna napaść na 23-latka. Policja o zarzutach
Źródło: TVN24

W środę po południu, rzecznik wrocławskiej policji komisarz Wojciech Jabłoński, potwierdził, że skład siedmioosobowej grupy wchodzą sami obywatele Ukrainy. Jak przekazała policja, wszyscy znali się "z miejsca pracy, zamieszkania lub szkoły".

- Trzech z tych sprawców usłyszało zarzuty dotyczące m.in. pobicia, uszkodzenia ciała oraz znieważenia. Natomiast pozostałe osoby z uwagi na to, że nie osiągnęły wieku 17 lat odpowiedzą przed sądem rodzinnym - dodaje podkomisarz Freus.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: SK, aa/gp

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu

WrocławWojewództwo dolnośląskiePolicja
