"Gekon" zatrzymany chwilę po wyjściu z więzienia. Jest podejrzany o handel narkotykami

Krótko, ledwie kilkadziesiąt sekund, przebywał na wolności wrocławski gangster Łukasz W., pseudonim Gekon. Po zakończeniu odbywania kary więzienia zatrzymała go policja w innej sprawie. Został tymczasowo aresztowany.

Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu nadzoruje śledztwo w sprawie handlu narkotykami. Zarzuty przedstawiono ponad stu osobom, kilkadziesiąt z nich zostało oskarżonych i skazanych prawomocnymi wyrokami.

W toku postępowania śledczy zebrali dowody wskazujące na udział w handlu narkotykami kolejnych osób, w tym znanego we Wrocławiu gangstera Łukasza W., ps. Gekon.

Szybki powrót za kraty

Rano 1 września "Gekon" miał opuścić areszt śledczy po 2,5-rocznej odsiadce za oszustwo i pobicie dwóch Francuzów, którzy mieli kupić we Wrocławiu pięć luksusowych aut. Wolnością cieszył się dosłownie przez chwilę.

- Po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności w innych sprawach, Łukasz W. został zatrzymany przez funkcjonariuszy policji tuż przy bramie aresztu śledczego. Następnie przewieziono go do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, gdzie usłyszał zarzut handlu znacznymi ilościami środków odurzających - informuje Justyna Pilarczyk, rzeczniczka wrocławskiej prokuratury okręgowej.