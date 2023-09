Zmarł aktor Cezary Kussyk, wystąpił w ponad 60 rolach. Miał 87 lat

Nie żyje Cezary Kussyk. Aktor związany z Teatrem Polskim we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) miał 87 lat. Pogrzeb odbędzie się 15 września na Cmentarzu Katolickim w Sopocie.

Informację o śmierci urodzonego w 1936 r. artysty podał na swojej stronie internetowej Teatr Polski we Wrocławiu. "Z olbrzymim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Cezarego Kussyka – wybitnego aktora Teatru Polskiego we Wrocławiu. Na zawsze pozostanie w naszych sercach" – napisano.

Cezary Kussyk był absolwentem Wydziału Aktorskiego Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1959). Do zespołu artystycznego Teatru Polskiego we Wrocławiu dołączył w roku 1969. Pracował tam nieprzerwanie aż do końca 2006 r. – wynika z biogramu opublikowane na stronie wrocławskiego teatru. Wcześnie Kussyk występował w teatrach w Poznaniu, Szczecinie czy Opolu.