Złodziej ukradł rower. Pod blokiem porzucił przerażonego, okaleczonego szczeniaka

Kiedy żona pana Pawła wychodziła we wtorek z mieszkania w bloku przy ulicy Gerberowej, na klatce schodowej zauważyła brak roweru. Właściciel zgłosił to zarządcy i poszedł na policję.

I znaleźli to, czego szukali. Na nagraniu widać, jak dokładnie o godzinie 3.28 zakapturzony mężczyzna podchodzi do drzwi wejściowych, chwilę przy nich majstruje i je otwiera. Przyglądając się wnikliwie, można dojrzeć, że na rękach trzyma małego, czarnego psa. Na chwilę znikają z oka kamery.

Blizna wokół pyska

- Oglądamy dalej to nagranie. W pewnym momencie patrzymy, a pies po 20 sekundach wraca pod klatkę. I do wczesnych godzin porannych ten pies stał pod klatką - relacjonuje właściciel roweru.

- Zobaczyłem tego pieska jakoś po godzinie 6, jak leżał w rogu obok wejścia do klatki. Był bardzo wystraszony. Jak podszedłem do niego, to szczekał, od razu się zsikał. Miał zawiązany jakiś prowizoryczny sznurek - opowiada pan Mateusz. Mężczyzna zadzwonił po swoją partnerkę. Wzięli wystraszonego malucha do domu. Wtedy zobaczyli, jak bardzo ktoś musiał go skrzywdzić.