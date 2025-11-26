Logo strona główna
Uderzyli w tramwaj, nie żyje mężczyzna wieziony w bagażniku. Został porwany

Kierowca samochodu osobowego, uciekając przed policją, uderzył w tramwaj. W bagażniku auta znaleziono 34-latka, jego życia nie udało się uratować. Według wstępnych ustaleń policji mężczyzna został porwany.

O zdarzeniu jako pierwsze poinformowało w mediach społecznościowych Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia. "Samochód uciekający przed pościgiem policji uderzył w tramwaj linii 20. Są osoby poszkodowane (z samochodu osobowego)" – czytamy w komunikacie. Obecny na miejscu zdarzenia reporter TVN24 Tomasz Kanik zwraca uwagę, że siła uderzenia była tak duża, że tramwaj wypadł w torów.

Policjanci około północy dostali zgłoszenie, po którym wszczęto poszukiwania volkswagena. Pościg rozpoczął się około godziny 4 nad ranem.

Po godzinie 9 policja podała dodatkowe informacje. Ujawniła, że w samochodzie jechało trzech mężczyzn, jeden z nich był przewożony w bagażniku. 34-latek - według wstępnych ustaleń ofiara porwania - zmarł, dokładne przyczyny jego śmierci są ustalane.

- Tutaj tragiczna informacja, ten pokrzywdzony po godzinie 6 rano zmarł w szpitalu. Na ten moment to wszystkie informacje, które możemy przekazać - powiedziała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zaznaczyła jednak, że przed sekcją zwłok nie można mówić o konkretnych przyczynach śmierci 34-letniego mężczyzny. Mogły się do niej przyczynić zarówno obrażenia odniesione podczas zderzenia z tramwajem, jak i wcześniej.

Policja zapowiedziała, że wszczęte zostanie śledztwo prokuratorskie. Wszyscy uczestnicy zdarzenia to Polacy, kierowca i pasażerowie przebywają w szpitalu. - Ich stan zdrowia nie zagraża ich życiu - przekazała Freus.

Motorniczy tramwaju nie odniósł żadnych obrażeń, w pojeździe nie było pasażerów.

Autorka/Autor: wini/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia / Facebook

