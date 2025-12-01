Zderzenie czterech ciężarówek i auta osobowego na A8

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 grudnia, około godz. 12:50 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na wysokości miejscowości Zabrodzie w kierunku Kudowy-Zdroju.
- Tam się zderzyły ze sobą cztery ciężarówki i jedno auto osobowe. Wszyscy kierowcy są trzeźwi. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia drogowego. Ruch odbywa się lewym pasem - przekazał kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.
Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, jedna osoba poszkodowana z lekkimi obrażeniami została oddana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają cztery zastępy straży.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Bielawski / Kąty Wrocławskie na sygnale