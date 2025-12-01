Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 1 grudnia, około godz. 12:50 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia na wysokości miejscowości Zabrodzie w kierunku Kudowy-Zdroju.

- Tam się zderzyły ze sobą cztery ciężarówki i jedno auto osobowe. Wszyscy kierowcy są trzeźwi. Trwa ustalanie przyczyn tego zdarzenia drogowego. Ruch odbywa się lewym pasem - przekazał kom. Wojciech Jabłoński z wrocławskiej policji.

Zderzenie czterech ciężarówek na A8 Źródło: Paweł Bielawski / Kąty Wrocławskie na sygnale

Jak poinformował dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej, jedna osoba poszkodowana z lekkimi obrażeniami została oddana pod opiekę zespołu ratownictwa medycznego. Na miejscu działają cztery zastępy straży.

Jeden pas jest zablokowany Źródło: Paweł Bielawski / Kąty Wrocławskie na sygnale

Zderzenie czterech ciężarówek i auta osobowego na A8 pod Wrocławiem Źródło: Paweł Bielawski / Kąty Wrocławskie na sygnale

