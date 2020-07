Mogli oszukać ponad 700 firm i osób. "Nie kryli zdziwienia, widząc policjantów w drzwiach"

Zatrzymani to kobieta i mężczyzna, podejrzewani o liczne oszustwa na terenie całego kraju. Ich ujęciem zajmowali się policjanci z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, którzy na co dzień zwalczają przestępczość gospodarczą. Ich działania wspierali funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo-śledczego.

Przeszukania na terenie kilku spółek

W trakcie śledztwa policjanci ustalili, że zatrzymani między innymi poprzez zarządzanie spółkami zawierali umowy dotyczące publikacji reklam na łamach różnych gazet, czym wprowadzali w błąd firmy co do zakresu, czasu trwania oraz dalszych konsekwencji finansowych.

Zarzuty niekorzystnego rozporządzenia mieniem

Poinformował, że zatrzymani po przewiezieniu do Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, usłyszeli zarzuty za to, że działając wspólnie i w porozumieniu doprowadzili do niekorzystnego rozporządzania mieniem wiele podmiotów gospodarczych, nie przekazując im pełnej informacji o szczegółach i istotnych warunkach zawieranych umów oraz zmieniając sposób ich realizacji.