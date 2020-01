Dwóch podejrzanych o zabójstwo maczetą

Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty dokonania 4 stycznia br. zabójstwa we Wrocławiu. Narzędziem zbrodni miała być maczeta. Decyzją sądu obaj zatrzymani trafili do aresztu.

4 stycznia we Wrocławiu doszło do zabójstwa. - Pokrzywdzony został zaatakowany przez dwóch mężczyzn, którzy zadali mu ciosy niebezpiecznym narzędziem. W wyniku poniesionych obrażeń mężczyzna zmarł - informuje Maciej Zagożdżon z Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.