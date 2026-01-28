Wysłał zaproszenia na "Marsz dla Jezusa", z pornografią w załączniku. Wyrok sądu

Resort cyfryzacji szuka sposobów na ochronę dzieci przed pornografią Źródło: TVN24

Do zdarzenia doszło 17 lipca 2023 roku. Według ustaleń śledczych, mężczyzna przesłał zdjęcie nagiej dziewczynki, mającej mniej niż 15 lat, za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej na adresy kilku redakcji.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia–Śródmieścia wydał wyrok w sprawie Andrzeja B., oskarżonego o publiczne prezentowanie treści pornograficznych. Działał on w warunkach recydywy.

Jak informuje biuro prasowe, Sądu Okręgowego we Wrocławiu, sąd uznał Andrzeja B. za winnego zarzucanego mu czynu i wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności. Na poczet orzeczonej kary zaliczono okres zatrzymania od 17 lipca 2023 r. do 19 lipca 2023 r.

Dożywotni zakaz pracy z małoletnimi

"Orzekł też wobec oskarżonego dożywotni zakaz zajmowania stanowisk i wykonywania zawodu oraz działalności związanej z edukacją i opieką nad małoletnimi" - dodaje biuro prasowe.

Wyrokiem nałożono także środek zabezpieczający - terapię ambulatoryjną o profilu seksuologiczno‑psychologicznym. Sąd zdecydował również o przepadku zabezpieczonych urządzeń, m.in. laptopa, telefonu i nośników danych, oraz o ich zniszczeniu.

Andrzej B. został obciążony kosztami sądowymi w wysokości blisko 10 tysięcy złotych. Oprócz tego sąd nałożył na niego świadczenie w kwocie 10 tys. zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

Wyrok nie jest prawomocny.

Był już wcześniej karany

Jak przekazywała nam wcześniej Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, Andrzej B. był już wcześniej skazany wyrokiem sądu za pedofilię na karę pozbawienia wolności, którą odbywał w okresie od 19 lipca 2012 roku do 16 października 2018 roku.

