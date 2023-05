W ogrodzie wrocławskiej willi odkryto masowe mogiły. Odkopano szczątki blisko 130 osób

Stare sprawozdanie i szkice

Zaczęło się od sprawozdania Polskiego Czerwonego Krzyża z 1947 roku. Jako że historycy "Pomostu" regularnie współpracują z zarządem głównym PCK, poprosili pracowników biura o dokumenty wskazujące, gdzie we Wrocławiu prowadzone były prace ekshumacyjne po II wojnie światowej. Otrzymali adres, szkic oraz imienną listę, z której wynikało, że w ogrodzie willi przy ul. Dicksteina we Wrocławiu miała spoczywać ludność cywilna, pochowana w okresie walk o miasto.

- Idąc tym tropem, dotarliśmy do doktor Grażyny Trzaskowskiej z Archiwum Państwowego we Wrocławiu, która przedstawiła dokumenty, z których wynikało, że PCK co prawda wykonał sprawozdanie, a pomimo to, z niewiadomych powodów odstąpił od ekshumacji. Wystąpiliśmy do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej o zgodę na prace i przystąpiliśmy do ekshumacji, tak naprawdę nie mając pewności, czy te groby nadal tam są - mówi tvn24.pl dyrektor pracowni Tomasz Czabański.