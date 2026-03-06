Zaginęła aktorka, od środy nie nawiązała kontaktu z bliskimi

Aktorka zaginęła we Wrocławiu Źródło: Google Earth

Wrocławscy policjanci szukają 41-letniej Magdaleny Majtyki, która 4 marca oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety, o pilny kontakt.

Rysopis Magdy

Kobieta ma około 160 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude lub kasztanowe włosy i szare oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w czerwony sweter i jeansowe spodnie, miała przy sobie dużą torbę na ramię. Charakteryzują ją piegi w okolicach nosa.

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej, o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komisariatem Policji Wrocław–Krzyki, który prowadzi sprawę, pod numerem telefonu 47 87 116 00.

Aktorka z Wrocławia. Apel jej męża

Magdalena Majtyka jest aktorką teatralną i filmową oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

O zaginięciu poinformował też jej mąż Piotr Bartos, dyrektor artystyczny Kinomural we Wrocławiu.

"Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informację proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel. 508507755. Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - napisał.

