Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Zaginęła aktorka, od środy nie nawiązała kontaktu z bliskimi

Zaginiona Magdalena Majtyka
Aktorka zaginęła we Wrocławiu
Źródło: Google Earth
Wrocławscy policjanci szukają 41-letniej Magdaleny Majtyki, która zaginęła czwartego marca. Od tego dnia nie nawiązała kontaktu z bliskimi. To aktorka teatralna i filmowa oraz choreografka. O pomoc w poszukiwaniach zaapelował jej mąż.

Wrocławscy policjanci szukają 41-letniej Magdaleny Majtyki, która 4 marca oddaliła się z miejsca zamieszkania przy ulicy Iwaszkiewicza we Wrocławiu i do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Funkcjonariusze proszą wszystkie osoby, które mogą pomóc w ustaleniu miejsca pobytu kobiety, o pilny kontakt.

Rysopis Magdy

Kobieta ma około 160 centymetrów wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, ma rude lub kasztanowe włosy i szare oczy. W dniu zaginięcia ubrana była w czerwony sweter i jeansowe spodnie, miała przy sobie dużą torbę na ramię. Charakteryzują ją piegi w okolicach nosa.

Zaginiona Magdalena Majtyka
Zaginiona Magdalena Majtyka
Źródło: KMP Wrocław

Policja apeluje do wszystkich osób, które posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w odnalezieniu zaginionej, o kontakt pod numerem alarmowym 112 lub bezpośrednio z Komisariatem Policji Wrocław–Krzyki, który prowadzi sprawę, pod numerem telefonu 47 87 116 00.

Zaginiona Magdalena Majtyka
Zaginiona Magdalena Majtyka
Źródło: KMP Wrocław

Aktorka z Wrocławia. Apel jej męża

Magdalena Majtyka jest aktorką teatralną i filmową oraz choreografką z Wrocławia. Grała między innymi w takich filmach jak "Pan Samochodzik i templariusze" oraz serialach: "Sprawiedliwi - Wydział Kryminalny", "Breslau", "1670", "Skazana" czy "Na dobre i na złe".

O zaginięciu poinformował też jej mąż Piotr Bartos, dyrektor artystyczny Kinomural we Wrocławiu.

"Zaginęła moja żona Magda Majtyka, ostatni raz była widziana w środę wieczorem na południu Wrocławia w okolicach ulicy Karkonoskiej. Prawdopodobnie poruszała się samochodem marki Opel Corsa DW6PS93 w granatowym kolorze. Od wczoraj trwają poszukiwania policji. Bardzo proszę o przekazywanie tej informacji w social mediach. Gdyby ktoś widział Magdę, miał jakiekolwiek informację proszę o informowanie policję lub rodzinę pod nr. tel. 508507755. Madziu wróć do nas kochamy ciebie i czekamy" - napisał.

Opracowała Martyna Sokołowska

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

Udostępnij:
Tagi:
PolicjaWrocław
Czytaj także:
Ciało mężczyzny przygniecione ciągnikiem
Mężczyzna przygnieciony ciągnikiem, nie żyje
Kraków
imageTitle
Krótka radość Prevca. Wyjaśniamy powód jego dyskwalifikacji
Najnowsze
Wypadek Beaty Szydło. Oświęcim 2017 r.
Już czterech byłych funkcjonariuszy BOR z zarzutami
Białystok
Zderzenie ciężarówki z tramwajem
Ciężarówka zderzyła się z tramwajem. Rozbite szkło raniło pasażerkę
WARSZAWA
Pędził 231 km/h na drodze ekspresowej
Jechał 231 kilometrów na godzinę, bo "testował auto po serwisie"
Szczecin
Barbara Nowacka
Jest wyrok sądu. Ministra edukacji ma przeprosić
Polska
Peter Szijjarto
Węgry żądają "natychmiastowych odpowiedzi i wyjaśnień" od Ukrainy
BIZNES
szpital, lekarz
Które terapie raka powinny dostać refundację? Eksperci przygotowali listę
Anna Bielecka
shutterstock_2387014121
Wznawiają loty z Dubaju, w tym połączenie z Warszawą
BIZNES
imageTitle
Sochan jakby rzucał cegłami. "Nie wygląda to dobrze"
EUROSPORT
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Pojechali na interwencję, znaleźli ciało mężczyzny. Wstępne ustalenia
Trójmiasto
Wiosna, deszcz
Dni słonecznej aury są policzone
METEO
shutterstock_187411970
Niemiecki koncern przejmuje legendarny brytyjski dziennik
BIZNES
Donald Trump
Wpis Trumpa o Iranie. Stawia sprawę jasno
Świat
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
To będzie rewolucja na rynku pracy. "Ryzyko utraty 11 miliardów złotych"
BIZNES
Śledztwo Prokuratury Okręgowej w Szczecinie
Źle policzyli głosy, do winy się nie przyznają. Prokurator chce warunkowego umorzenia
Szczecin
Pete Hegseth
Tabliczkę na biurku zmienił kilka miesięcy temu. Dziś informuje o "śmierci i zniszczeniu"
Świat
shutterstock_1372737359
Reagują na blokadę cieśniny Ormuz i obniżają podatek na paliwa
BIZNES
imageTitle
Sensacja po konkursie. Prevc wygrał i został zdyskwalifikowany
EUROSPORT
W sobotę Koźmiński Trio Basket w hali Areny Ursynów
Święto koszykówki 3x3 w hali Areny Ursynów
WARSZAWA
imageTitle
"To jest koszmar, co nasi zawodnicy dzisiaj prezentują"
EUROSPORT
Poszukiwany schował się w skrytce między drzwiami
Przez 16 lat unikał kary. Tajemna kryjówka w końcu go zawiodła
WARSZAWA
Pył z Sahary nad Szwajcarią
Dotarł do nich pył z Sahary. Ostrzegają przed złą jakością powietrza
METEO
defibrylator
Pasażer zasłabł w pociągu. "Wszyscy wokół się rozstąpili, nikt nie reagował"
WARSZAWA
imageTitle
Jednoseryjny konkurs w Lahti (ZAPIS RELACJI)
EUROSPORT
Teheran, Iran 5.03.
"Washington Post": Rosja przekazuje Iranowi dane wywiadowcze
Świat
Szef Pentagonu Pete Hegseth
Echa decyzji Pentagonu. "Nie ogranicza zastosowań"
BIZNES
shutterstock_2255439527
Dwa błędy radiologa. Kobieta nie żyje
Łódź
Portret Aliego Chameneiego w centralnym Teheralnie
Przetrwanie systemu albo co? Scenariusze są niepokojące
Martyna Olkowicz
Księżyc
Czy asteroida uderzy w Księżyc? NASA podała nowe wyliczenia
METEO
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica