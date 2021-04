Zabrał mu kluczyki i wezwał policję. Wtedy kierowca porzucił auto na skrzyżowaniu i odszedł

Do zdarzenia doszło na początku kwietnia w centrum Wrocławia. - Nie każdy bohater nosi pelerynę, ale często ma przy sobie logo MPK Wrocław - mówi Krzysztof Balawejder, prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego we Wrocławiu. I opisuje, co stało się na jednej z ulic stolicy Dolnego Śląska. - Kierowca samochodu jechał zygzakiem, wyprzedził autobus MPK i go zarysował. Następnie zatrzymał się na światłach - relacjonuje Balawejder.

Zabrał kluczyki i wezwał policję

To, co działo się później, zarejestrowała kamera monitoringu umieszczona w autobusie. Kierowca, pan Paweł, podbiega do białego auta. Otwiera przednie drzwi od strony pasażera i nachyla się, by wyciągnąć kluczyki ze stacyjki. Z auta wychodzi dwóch mężczyzn. Jeden z nich, kierowca, podchodzi do pracownika MPK. Między nimi dochodzi do krótkiej wymiany zdań, ale widać, że kierowca autobusu nie oddaje kluczyków mężczyźnie. Z samochodu wychodzi dwóch kolejnych mężczyzn. Cała czwórka zostawia pojazd i odchodzi z miejsca zdarzenia. W międzyczasie pan Paweł wezwał policję.