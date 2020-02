Zaatakował nożem, bez butów uciekał przez balkon. Miał przy sobie narkotyki

Uciekał przez balkon. Bez koszulki i butów

Ranny mężczyzna przekazał policjantom, że w budynku ma mieszkanie. Jednak od dłuższego czasu nie miał kontaktu z wynajmującym je mężczyzną. Dlatego pojawił się na miejscu, by sprawdzić, co się dzieje. - Gdy nikt mu nie otwierał, postanowił wejść do lokalu przy pomocy własnego klucza. W środku zastał nieznanego mu mężczyznę, który zaatakował go ostrym narzędziem - relacjonuje policjant. Gdy funkcjonariusze chcieli wejść do mieszkania usłyszeli, że ktoś próbuje z niego uciec. - Wybiegli przed budynek i po pościgu zatrzymali 25-latka, który bez butów i koszulki opuścił mieszkanie, skacząc z balkonu mieszczącego się na pierwszym piętrze - przekazuje Marcjan. I dodaje, że niedoszły uciekinier miał przy sobie torbę, w której znajdowały się pieniądze, ponad dwa tysiące porcji marihuany i 200 porcji MDMA (ecstazy - red.).