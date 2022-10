Za gaz mają płacić więcej o 1900 procent, 600 za energię. "Nie możemy tego zaakceptować"

Obecnie dorośli klienci Aquaparku we Wrocławiu za cały dzień zabawy muszą zapłacić 65 złotych. Jak mówią przedstawiciele parku, po zapowiedzianych wzrostach cen gazu i energii w przyszłym roku, cena ta musiałaby wzrosnąć do 400 złotych.

Obecnie za gaz płacą 90 złotych za MWh. Oferta, jaka wpłynęła na przyszły rok, opiewa na minimalnie 1800 złotych za MWh. Za energię elektryczną płacą 391 złotych za MWh, a w przyszłym roku miałoby to być 2750 złotych.

Liczą na to, że ceny spadną

Jak mówi, liczy, że skoro to państwowe firmy oferują takie ceny, to rząd zapewni tarcze pozwalające, takim firmom jak Aquapark na przetrwanie. – Jeśli się tak nie wydarzy, to będziemy prawdopodobnie zamawiać energię na miesiąc, licząc, że te ceny spadną – mówi Sikora.