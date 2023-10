Z psem lub kotem na zajęcia? Na tej uczelni to możliwe

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wychodzi naprzeciw pracownikom i studentom uczelni, którzy codziennie na wiele godzin zostawiają w domu swoje zwierzaki. Od teraz do pracy i na zajęcia mogą zabrać je ze sobą. Są jednak pewne wymagania.

Między innymi z tego względu Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu wyszedł naprzeciw potrzebom właścicieli czworonogów i ich pupili. Studenci i pracownicy, którzy z różnych powodów nie chcą zostawiać swoich psów lub kotów bez opieki, mogą przyprowadzić je od teraz ze sobą do pracy i na zajęcia.

Jak podkreśla rektor uczelni, prof. Jarosław Bosy, to dowód na to, że dla nich, jako uczelni przyrodniczej, dobrostan zwierząt jest niezwykle ważny. Tak samo jak dobre samopoczucie pracowników i studentów.

- Chciałbym, abyśmy byli uniwersytetem, który pokazuje, że można funkcjonować w przyjaźni ze środowiskiem i promuje takie postawy. Jeśli pracownicy chcą dojeżdżać do pracy rowerem, to trzeba im zbudować rowerownie, parkingi na rowery i miejsca, gdzie będą mogli się odświeżyć przed pracą. Jeśli proszą o możliwość przyprowadzania swoich pupili na uczelnię, to nie widzę powodów, by im tego nie umożliwić - tłumaczy rektor.