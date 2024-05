Z Odry wyłowiono ciało kobiety

Pracownicy stoczni zauważyli dryfujące ciało w Odrze we Wrocławiu. Zwłoki kobiety były w stanie rozkładu i zostały skierowane do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia tożsamości osoby.

– Na miejsce została wysłana grupa dochodzeniowo-śledcza. Decyzją prokuratora zwłoki zostały skierowane do zakładu medycyny sądowej w celu ustalenia tożsamości tej osoby. Z uwagi na to, że ciało było w znacznym rozkładzie ciężko było ustalić, kto to jest. Wiemy już na ten moment, że to są zwłoki kobiety – mówi w rozmowie z tvn24.pl komisarz Wojciech Jabłoński z oficer prasowy z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.