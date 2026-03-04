Z magazynu zniknęło 2200 zegarków o wartości 770 tysięcy złotych

Pod koniec lutego z jednego z magazynów pod Wrocławiem skradziono 2200 zegarków. Firma oszacowała swoje straty na ponad 770 tys. zł.
Dwóch zatrzymanych
"Policjanci, analizując materiały związane z kradzieżą, ustalili a następnie zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 24 i 26 lat" - poinformował kom. Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu.
Mężczyźni pochodzą z Ugandy i Rwandy.
Odzyskali część zegarków
Policjanci odzyskali do tej pory 275 zegarków o łącznej wartości 187 tysięcy złotych.
- Mamy do sprawdzenia informacje dotyczące miejsc przechowywania kolejnych zegarków. Chcemy namierzyć także pozostałe, bo ktoś prędzej czy później będzie chciał je sprzedać - wyjaśnia tvn24.pl kom. Wojciech Jabłoński.
Planowane są dalsze zatrzymania osób, które mogły pomagać podczas kradzieży.
Sąd zdecydował o tymczasowym areszcie wobec mężczyzn. Za kradzież i paserstwo grozi kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KMP we Wrocławiu