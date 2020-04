Włamanie do laboratorium. Łup złodzieja: kombinezony, maseczki, przyłbice

Wrocławscy policjanci zatrzymali 38-latka podejrzanego o włamanie do laboratorium i kradzież przedmiotów ochrony osobistej. Łupem padły między innymi maseczki, rękawice czy okulary ochronne.

- Przeprowadzone przez funkcjonariuszy czynności potwierdziły, że mężczyzna włamał się do jednego z laboratoriów na terenie wrocławskich Krzyków. Wszedł do pomieszczeń, wyłamując zamek w drzwiach wejściowych - mówi Paweł Noga z zespołu prasowego policji we Wrocławiu.