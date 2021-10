Wysadzony bankomat we Wrocławiu

O sprawie powiadomił nas pan Robert. Na filmie, jaki nakręcił telefonem na miejscu zdarzenia, widać między innymi radiowóz i wozy strażackie na sygnałach na parkingu przed dyskontem. Obok wejścia do sklepu stoją strażacy i policjanci. Wokół pełno odłamków i większych elementów bankomatu. Samo urządzenie do wypłacania pieniędzy - jak widać na nagraniu - zostało dość poważnie uszkodzone.

Sprawcy poszukiwani

Oficer dyżurny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu przekazał: - O godzinie 3.10 otrzymaliśmy zgłoszenie dotyczące wysadzenia bankomatu przy ulicy Sarniej 1 we Wrocławiu. Na miejsce wysłano trzy zastępy straży pożarnej. Nasza praca polegała na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i sprawdzeniu, czy nigdzie nie dochodzi do ulatniania się niebezpiecznych gazów. Działaliśmy pod nadzorem policji.