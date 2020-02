Wyrok w procesie o nielegalne finansowanie kampanii Komitetu Wyborczego Wyborców Rafała Dutkiewicza

Oskarżeni to Grzegorz Kaliszczak i Jarosław Bogusz (zgodzili się na podawanie danych i prezentację wizerunku). Pierwszy z nich był wówczas pełnomocnikiem finansowym komitetu Dutkiewicza. Dziś jest prezesem wrocławskiego aquaparku. Z kolei Bogusz pełnił wtedy funkcję dyrektora ds. organizacyjnych urzędu miasta Wrocławia. Teraz jest dyrektorem ds. zarządzania nieruchomościami w Towarzystwie Budownictwa Społecznego Wrocław - spółce należącej do gminy Wrocław.

Po raz pierwszy informacje na temat rzekomych nieprawidłowości przy kampanii wyborczej KWW Rafała Dutkiewicza pojawiły się w październiku 2012 roku. Tomasz G., prezes firmy Dynamicom, która organizowała imprezy na wrocławskim stadionie, poinformował media, że brał udział w finansowaniu kampanii prowadzonej przez ten komitet i m.in. opłacił kolportaż ulotek wyborczych kilku kandydatów, którzy z ramienia "Obywateli do Senatu" startowali do wyższej izby parlamentu.

Związkom z Dynamicomem zaprzeczał w 2012 roku Jarosław Krauze, który podczas badanej przez prokuratorów kampanii był pełnomocnikiem wyborczym KWW Rafała Dutkiewicza. W rozmowie z tvn24.pl zapewniał, że nie zna prezesa Tomasza G., a jego firmie niczego nie zlecali. Z kolei w rozmowie z Polską Agencją Prasową Krauze przyznawał, że komitet nie ma sobie nic do zarzucenia, bo w terminie złożył sprawozdanie finansowe do Państwowej Komisji Wyborczej, która nie miała żadnych zastrzeżeń. Twierdził, że jeśli ktoś prawo złamał, to na pewno nie był to komitet wyborczy. Krauze nie wiedział też, czego śledztwo prokuratury mogło dotyczyć i o jakie nieprawidłowości mogło chodzić.