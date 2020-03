Śmiertelne pobicie w komisariacie. Jeden policjant winny, drugi ponownie stanie przed sądem

Ciąg dalszy sądowej batalii w sprawie śmiertelnego pobicia zatrzymanego w wałbrzyskim komisariacie. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu uznał jednego z byłych policjantów za winnego pobicia. Sprawę drugiego, wcześniej uniewinnionego, przekazał do ponownego rozpoznania.

Podzielone argumenty prokuratury

- Ustalenie sądu okręgowego, że pan H. uczestniczył w pobiciu oskarżonego jest trafne - mówił sędzia. A skoro wina Pawła H. nie podlega wątpliwościom, a zgodnie z ustaleniami, Grzegorz K. również miał kontakt z pokrzywdzonym "twierdzenia apelacji na niekorzyść K. są zasadne i naszym zdaniem wystarczające były do tego, aby rozważyć, czy pan K. tego przestępstwa się nie dopuścił, co musiało prowadzić do uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania" - tłumaczył sędzia.