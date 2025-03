Do zdarzenia doszło pod Wrocławiem

Na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia 53-letni kierowca busa z niewiadomych przyczyn zjechał na prawy pas jezdni, po czym zderzył się z ciężarówką. Na te pojazdy najechały kolejne dwa pojazdy - ciężarówka i bus. W wyniku zdarzenia dwie osoby są ranne. Dwa pasy w kierunku Kudowy Zdroju są zablokowane.

Do groźnego wypadku doszło w poniedziałek przed godziną 7 na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia w kierunku Kudowy Zdroju na wysokości węzła Wrocław Stadion.

- 53-letni mężczyzna, kierowca busa marki Mercedes Sprinter, z niewiadomych przyczyn zjechał na prawy pas jezdni, po czym zderzył się z prawidłowo jadącym samochodem ciężarowym. Na te pojazdy najechały kolejne dwa auta. W tej chwili jeden pas jest przejezdny, a dwa inne są zablokowane - informuje Wojciech Jabłoński oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wypadek na obwodnicy Wrocławia Źródło: Kąty Wrocławskie na sygnale/Paweł Bielawski

Dwie osoby ranne

Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

- Dwie osoby zostały przywiezione do szpitala. Jedna osoba w stanie ciężkim zagrażającym życiu - Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala. Jedna osoba w stanie ciężkim zagrażającym życiu została przewieziona śmigłowcem do szpitala, była reanimowana na miejscu zdarzenia. Osoby poszkodowane są tylko i wyłącznie z tego Mercedesa Sprintera - dodaje.

Bus uderzył w ciężarówkę na obwodnicy Wrocławia Źródło: Kąty Wrocławskie na sygnale/Paweł Bielawski

Ogromny korek

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, ruch odbywa się prawym pasem. O godzinie 10:45 zator drogowy miał około 10 kilometrów.

"W związku z wypadkiem na AOW w okolicy węzła Wrocław Stadion jezdnia w kierunku Kłodzka jest zablokowana. Kierowcy zjeżdżają więc z AOW na węźle Wrocław Północ, korki tworzą się więc także w okolicach mostu Milenijnego. W związku z tym opóźnione - o 10-25 minut - są też autobusy 119, 129, 143, 118" - poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wypadek na AOW Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Tworzy się ogromny korek Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia

Zderzenie czterech pojazdów Źródło: Kąty Wrocławskie na sygnale/Paweł Bielawski

Wypadek z udziałem busa Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia