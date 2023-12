Wyciek gazu w bloku. Ewakuacja mieszkańców

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki stanął w poniedziałek na mównicy, by wygłosić exposé i poprosić o wotum zaufania. Kamery sejmowe zarejestrowały, że jedna z posłanek, Henryka Krzywonos, słuchała przemówienia, stojąc odwrócona plecami do mównicy sejmowej. Morawiecki nawiązując potem do tej sytuacji, powiedział, że jej nie zauważył. - Ja nie gniewam się, ale rzeczywiście szacunek należy się wobec każdego - mówił.