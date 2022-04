"Najpiękniejszy budynek Wrocławia" jest równany z ziemią. Architekt rzucił w niego nagrodą za projekt

Wrocławska Galeria na Czystej jest w fazie rozbiórki. Mimo że w 2006 roku projekt zdobył Grand Prix w konkursie "Piękny Wrocław", budynek nie przetrwał nawet 20 lat. W jego miejsce firma deweloperska zamierza wybudować mieszkania. - Jestem w takim wieku, że jest mi wszystko jedno, co robią z moimi budynkami. Przyzwyczaiłem się, że musi mnie to nie obchodzić - mówi architekt Tadeusz Sawa-Borysławski, który rozbił w ruinach galerii kryształowy puchar, nagrodę zdobytą za realizację.

- Budynek został dobrze oceniony przez niezależną komisję działającą przy urzędzie miasta oraz Towarzystwo Miłośników Wrocławia. Ten konkurs na lokalnym rynku to zawsze był jakiś wyznacznik, wszyscy go szanowali. Nie wygrywało się pieniędzy, tylko dyplomy i puchary. Nie było obaw, że ktoś mógł nimi sterować - śmieje się Sawa-Borysławski.

Rozbiórka w toku

Puchar wylądował w gruzach

- Ja już jestem w takim wieku, że jest mi wszystko jedno, co robią z moimi budynkami. Przyzwyczaiłem się, że musi mnie to nie obchodzić. To już jest problem klienta, a nie mój. Jeśli klient uważa, że trzeba zburzyć, a nie zmienić, to niech tak robią. Może to mało eleganckie podejście, ale inaczej człowiek by zwariował - mówi Tadeusz Sawa-Borysławski.