Wrocław. Wybuch na parkingu przy centrum handlowym, jedna osoba ranna

Jedna osoba została ranna w wyniku zdarzenia, do którego doszło w sobotę na parkingu przy centrum handlowym we Wrocławiu (woj. dolnośląskie). Pod jednym z zaparkowanych tam samochodów doszło do wybuchu. Przyczyna na razie nie jest znana.

Do zdarzenia doszło dzisiaj po godzinie 13 na parkingu przy centrum Marino na ulicy Paprotnej. Jak poinformował sierżant sztabowy Rafał Jarząb z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, funkcjonariusze otrzymali zgłoszenie, że na parkingu przy pasażu doszło do zdarzenia, w wyniku którego uszkodzony został zaparkowany tam pojazd.

Na miejsce skierowane zostały służby, w tym policja, która zabezpieczyła miejsce, gdzie miało dojść do wybuchu oraz straż pożarna.

Dwa uszkodzone auta, jedna ranna osoba

Jak powiedział nam Sebastian Kimel z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu, pod jednym z zaparkowanych na parkingu przy centrum samochodów doszło do wybuchu. - W wyniku zdarzenia uszkodzone zostały dwa samochody - mówi nam Kimel.

Jak poinformował Rafał Jarząb, wyniku zdarzenia poszkodowana została kobieta w wieku około 50 lat, która znajdowała się w pobliżu samochodu. Miała zostać uderzona odłamkami jednego z samochodów. - Została przetransportowana w stanie niezagrażającym życiu do jednego z wrocławskich szpitali - przekazał policjant.

W wyniku wybuchu z jednego z samochodów wyciekło paliwo. Wyciek został zneutralizowany przez strażaków.

Trwają czynności mające na celu ustalenie, co było przyczyną wybuchu. - Ustalamy w jakich okolicznościach doszło do zdarzenia i co było przyczyną uszkodzenia pojazdu - informuje Rafał Jarząb. Nieoficjalnie pod uwagę brane są dwie hipotezy. To eksplozja ładunku wybuchowego umieszczonego w nadkolu auta lub usterka instalacji gazowej.

Autor:ms/gp

Źródło: tvn24.pl, PAP