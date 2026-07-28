Wrocław Pobicie ukraińskiej pary we Wrocławiu. "Wyborcza": zatrzymani to gangster i pseudokibic Oprac. Mikołaj Stępień |

Brutalny atak na Ukraińców we Wrocławiu Źródło wideo: TVN24

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W niedzielę 26 lipca na ul. Okulickiego we Wrocławiu doszło do pobicia 20-latki oraz 21-latka narodowości ukraińskiej. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić przed agresorami.

Policjanci zatrzymali w poniedziałek dwóch mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu - 27-latka i 45-latka.

Jak poinformowała we wtorek "Gazeta Wyborcza", "jeden z nich to Adam C. ps. Cycu, gangster z więzienną przeszłością i bokser walczący na gołe pięści, a drugi to pseudokibic, walczący w MMA".

Kim są podejrzewani w sprawie pobicia pary Ukraińców?

"Wyborcza" dotarła do nagranego na platformie YouTube wywiadu, jakiego jeden z podejrzewanych - Adam C. udzielił dwa lata temu. "Po swojej pierwszej walce - przegranej - przyznał, że trenował od dwóch miesięcy, bo wcześniej odsiedział dziesięcioletni wyrok" - czytamy.

Według "Wyborczej" Adama C. rozpoznano na nagraniu z monitoringu po bandażu na lewej nodze. Mężczyzna miał wcześniej wejść z kolegą w czerwonej koszulce do sklepu i ustawić się w kolejce przed 20-letnią Anastasię. Gdy kobieta zwróciła mu uwagę, opuścił lokal wraz z towarzyszem. Po wyjściu ze sklepu Anastasia włączyła kamerę w telefonie.

Zatrzymanie mężczyzny podejrzewanego o pobicie Ukraińców we Wrocławiu Źródło zdjęcia: x.com/MKierwinski

Pierwsze sekundy nagrania pokazują, jak mięśniak z bandażem na nodze uderza pięścią w twarz Maksyma. Po chwili widać, że obok stoi kolega w czerwonej koszulce. (...) Kamera pokazuje jego prawą rękę, zaciskającą się w pięść, zamach i potężny cios w głowę Anastasii

- opisuje "Gazeta Wyborcza".

20-letnia Ukrainka zaczęła wzywać pomoc, a scenie przyglądali się stojący przy jasnozielonym sportowym aucie kobieta i mężczyzna, który później dołączył do napastników. "Jak się dowiadujemy, drugi z zatrzymanych to właśnie ten w żółtej koszulce ze sportowego samochodu" - pisze gazeta.

O zatrzymaniu agresorów pierwszy poinformował na platformie X szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław" - napisał.

‼️ Brutalna przemoc nigdy nie będzie bezkarna. Wrocławscy policjanci zatrzymali 2 mężczyzn podejrzewanych o udział w brutalnym pobiciu obywateli Ukrainy. Mężczyźni byli notowani. Jeden z nich został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, gdy próbował opuścić Wrocław. pic.twitter.com/RPHKMe2Gq0 — Marcin Kierwiński (@MKierwinski) July 27, 2026 Rozwiń