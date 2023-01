Wtargnęli do lombardu, obezwładnili pracownika i zabrali kasetkę ze złotą biżuterią

Na trzy miesiące do aresztu trafiło dwóch mężczyzn, podejrzanych o napad na lombard we Wrocławiu. Napastnicy - jak informuje policja - obezwładnili pracownika przy użyciu gazu. Ukradli kasetkę ze złotą biżuterią.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek (9 stycznia). Dwóch zamaskowanych mężczyzn wtargnęło na zaplecze jednego z lombardów na wrocławskim Brochowie, a następnie obezwładniło przebywającego w nim pracownika przy użyciu gazu. Później - jak informuje policja - odpychając pokrzywdzonego, który próbował barykadować drzwi, przedostali się do środka i ukradli kasetkę ze złotą biżuterią. Łączna wartość strat wyceniona została na kwotę około 10 tysięcy złotych.

- Jeszcze tego samego dnia policjanci z komisariatu na Rakowcu wspólnie z funkcjonariuszami wydziału kryminalnego komendy miejskiej wytypowali oraz zatrzymali osoby, które usiłowały zbyć towar pochodzący z przestępstwa. Była to para, która jak się okazało w dalszej kolejności, nie miała do końca wiedzy o tym, skąd pochodzi biżuteria - opisuje st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.