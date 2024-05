Wtargnął do placówki pocztowej z paralizatorem, obezwładnił dwie pracownice, a następnie z kasetki zabrał pieniądze. Przed ucieczką uderzył łańcuchem pracownika ochrony. Policja zatrzymała 33-letniego mężczyznę we Wrocławiu.

Do zdarzenia doszło 10 maja w Urzędzie Pocztowym we Wrocławiu. "Zamaskowany sprawca wtargnął do placówki i przy użyciu paralizatora doprowadził do stanu bezbronności dwie pracownice, a następnie z kasetki zabrał pieniądze i uciekł. Bezpośrednio po zdarzeniu w celu utrzymania się w posiadaniu skradzionych rzeczy usiłował jeszcze uderzyć łańcuchem pracownika ochrony" - informuje w komunikacie komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.