Wrocławski szpital wstrzymał podawanie medykom pierwszej dawki szczepionki

Około dwa tysiące osób z grupy zero - pracowników Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu - nadal czeka na szczepienie. Z uwagi na ograniczone dostawy, podawanie pierwszej dawki medykom zostało wstrzymane na czas nieokreślony.

Największa placówka szczepienna na Dolnym Śląsku nie szczepi nowych osób z grupy zero. - Z uwagi na ograniczoną liczbę szczepionek, które docierają do Polski, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym szczepimy jedynie osoby z grupy zero, które już raz zostały zaszczepione, to jest 13 tysięcy osób – mówi Monika Kowalska, rzeczniczka USK.