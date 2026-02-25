Zarzut dla policjanta, który miał wykorzystać seksualnie koleżankę z pracy

Do zdarzenia doszło w powiecie wołowskim Źródło: Google Earth

W środę (25 lutego) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Jedna z policjantek tej komendy zgłosiła przestępstwo o charakterze seksualnym. Do sprawy zatrzymano jednego z funkcjonariuszy.

"W związku z informacją przekazaną przez jedną z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie dotyczącą możliwości popełnienia wobec niej czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej zatrzymano funkcjonariusza tej jednostki" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

W czwartek prokurator Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący doprowadzenia do innej czynności seksualnej.

Funkcjonariusz nie przyznał się do winy. Prokuratura nie ujawnia na ten moment więcej szczegółów.

