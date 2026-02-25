Logo strona główna
Zarzut dla policjanta, który miał wykorzystać seksualnie koleżankę z pracy

Policjantka usłyszała zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wołowskim
Źródło: Google Earth
Jest zarzut dla policjanta z Komendy Powiatowej Policji w Wołowie (Dolnośląskie), który miał wykorzystać seksualnie koleżankę z pracy. W środę funkcjonariusz został zatrzymany po złożeniu przez nią zawiadomienia.

W środę (25 lutego) Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Jedna z policjantek tej komendy zgłosiła przestępstwo o charakterze seksualnym. Do sprawy zatrzymano jednego z funkcjonariuszy.

"W związku z informacją przekazaną przez jedną z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie dotyczącą możliwości popełnienia wobec niej czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej zatrzymano funkcjonariusza tej jednostki" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

W czwartek prokurator Damian Pownuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, powiedział w rozmowie z tvn24.pl, że mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący doprowadzenia do innej czynności seksualnej.

Funkcjonariusz nie przyznał się do winy. Prokuratura nie ujawnia na ten moment więcej szczegółów.

Jako pierwsze informację podało RMF FM.

Opracował Michał Malinowski

