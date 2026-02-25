Logo strona główna
Wrocław

Po zgłoszeniu policjantki zatrzymano funkcjonariusza z tej samej komendy

Policjantka usłyszała zarzuty (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w powiecie wołowskim
Źródło: Google Earth
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Jedna z policjantek tej komendy zgłosiła przestępstwo o charakterze seksualnym. Do sprawy zatrzymano jednego z funkcjonariuszy.

W środę po południu Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wszczęciu postępowania wyjaśniającego w Komendzie Powiatowej Policji w Wołowie. Miało tam dojść do przestępstwa na tle seksualnym wobec jednej z policjantek.

"W związku z informacją przekazaną przez jedną z funkcjonariuszek Komendy Powiatowej Policji w Wołowie dotyczącą możliwości popełnienia wobec niej czynu z katalogu przestępstw przeciwko wolności seksualnej zatrzymano funkcjonariusza tej jednostki" - poinformowała Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu.

Jak dodano w komunikacie, aktualnie policjanci pracują nad wyjaśnieniem tej sprawy.

"Obecnie trwają czynności z udziałem zgłaszającej i zatrzymanego mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tej sytuacji" - podkreślono w komunikacie.

Opracował Michał Malinowski

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: FotoDax/Shutterstock

WołówPolicja
