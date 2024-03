Wjechał autem w dom handlowy

czytaj dalej

Jeśli Komisja Europejska się nie zgodzi, to będziemy w trudnej sytuacji. Bo jak nie wprowadzimy podatku od posiadania aut, to nie dostaniemy pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy - powiedział w rozmowie z redakcją biznesową tvn24.pl wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta. - Jak wprowadzimy, to ryzykujemy łomot od ludzi za dodatkowy podatek - dodał.