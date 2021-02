Nocny pożar w kamienicy. Nie żyje jedna osoba

Strażacy z Wrocławia przez kilka godzin walczyli z pożarem w jednej z kamienic w centrum miasta. Ogień z płonącego mieszkania przeniósł się do sąsiedniego lokalu i na poddasze. W płomieniach zginęła jedna osoba.

Strażacy o pożarze mieszkania przy ulicy Więckowskiego we Wrocławiu zostali poinformowani po godzinie 1 w nocy z soboty na niedzielę. - Paliło się mieszkanie na piątej kondygnacji budynku wielorodzinnego. Pożarem objęte było jedno mieszkanie - informował Marcin Juszkiewicz z wrocławskiej straży pożarnej. I dodawał, że później - mimo starań strażaków - ogień przeniósł się także na poddasze i do sąsiedniego mieszkania.