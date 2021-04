Trzej policjanci zatrzymani, jeden z nich miał stworzyć grupę prowadzącą sieć klubów nocnych

Iwona Jurkiewicz, rzecznik CBŚP informuje, że śledztwo nadzorowane przez Dolnośląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu trwało wiele miesięcy. W związku z ustaleniami, że w grupie mogą działać również funkcjonariusze policji, komendant główny policji powołał specjalną grupę zadaniową, w skład której włączono również funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji.

24 kwietnia ponad stu funkcjonariuszy równocześnie weszło do lokali ze striptizem i lokali gastronomicznych w centrum Warszawy i Wrocławia, do siedzib spółek prowadzących te lokale oraz do mieszkań osób podejrzanych. Zatrzymano łącznie 15 osób.