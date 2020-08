W płomieniach zginęła czteroosobowa rodzina. Zatrzymanie po 13 latach. Prokuratura: to jeden ze zleceniodawców

13 lat po pożarze w jednej z kamienic we Wrocławiu zarzuty usłyszał 36-letni mężczyzna. Zdaniem śledczych miał być jednym ze zleceniodawców podpalenia. W płomieniach zginęła wtedy czteroosobowa rodzina. Kilka miesięcy temu w tej samej sprawie zarzuty usłyszało dwóch innych mężczyzn.

W nocy z 23 na 24 lutego 2007 roku w czteropiętrowej kamienicy przy ulicy Świętego Wincentego we Wrocławiu doszło do pożaru. W płomieniach zginęły cztery osoby: małżeństwo i ich dwóch synów. Ryszard Wierzbowski, ówczesny rzecznik wrocławskiej straży pożarnej, relacjonował: - Po przyjeździe na miejsce zdarzenia mieszkanie i klatka schodowa były w płomieniach. Tych czterech osób nie dało się już uratować. Wówczas przedstawiciele służb ratowniczych nie mieli wątpliwości: życie i zdrowie pozostałych mieszkańców budynku także było zagrożone. W sprawie wszczęto śledztwo. Jednak wtedy, z zebranych dowodów wynikało, że do tragedii doszło przez nieumyślne spowodowanie pożaru. Sprawę umorzono. Akta sprawy zniszczono w 2014 roku.