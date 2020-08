W brzuchu pacjenta zostały dwie serwety, zmarł po kilku miesiącach. Jest wyrok w sprawie chirurga

Sąd Okręgowy we Wrocławiu uniewinnił w procesie apelacyjnym chirurga Dariusza R., oskarżonego o narażenie pacjenta na utratę życia. Lekarz zostawił w jamie brzusznej operowanego dwie serwety chirurgiczne. Błąd odkryto dopiero po kilku miesiącach. Pacjent zmarł w wyniku powikłań po zabiegu usunięcia chust z ciała. Wyrok jest już prawomocny.

Do wydarzeń opisanych w akcie oskarżenia doszło w sierpniu 2012 r. Chirurg Dariusz R. przeprowadził w Akademickim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu operację usunięcia guza nowotworowego - gruczolaka śluzowego - na dwunastnicy u 78-letniego pacjenta. Operator pozostawił w jamie brzusznej dwie serwety chirurgiczne. Błąd odkryto dopiero po ośmiu miesiącach. Dariusz R. wykonał kolejną operację. Usunięto serwety z ciała pacjenta. Wówczas nastąpiły powikłania - perforacja jelita i wstrząs septyczny. Miesiąc później pacjent zmarł.

Zamieszanie z serwetami

- Oskarżony, jako główny chirurg, w trakcie tego zabiegu nie musiał wiedzieć, ile serwet było użytych podczas zabiegu, to nie było rolą głównego operatora (…) od sanitariuszek oskarżony otrzymał jasny przekaz, że liczba wydanych serwet chirurgicznych zgadza się z liczbą serwet, które zostały zwrócone - powiedział wówczas w uzasadnieniu wyroku sędzia.

Przytoczył przy tym protokół z operacji, w którym zaznaczono, że pobrano do operacji 12 serwet chirurgicznych i 12 serwet zwrócono. - Jak się później okazało, musiało zostać wydanych 14 serwet - mówił sędzia.

Proces w apelacji

- Lekarz operator dokonał niedokładnej kontroli jamy brzusznej pod kątem obecności w niej ciała obcego. Zoperowany pacjent ponad pół roku chodził z ciałem obcym i dopiero przypadkowe badanie wykazało jego obecność. Wystarczyło zwykłe i dokładne przeszukanie pola operacji, by do tego nie doszło - mówił adwokat.

- Biegli w swej opinii wycofali się z przypisywanego zarzutu spowodowania skutku śmiertelnego. Lekarz - główny operator kieruje zespołem i opiera się na zaufaniu do zespołu. Skoro jest poinformowany przez kompetentne osoby, które podpisują protokół, że wydano 12 chust i też 12 jest z powrotem na stole, to musi mieć zaufanie do dwóch pielęgniarek instrumentariuszek - powiedział obrońca.