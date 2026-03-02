Awaria prądu w szpitalu. Pacjenci kierowani do innych placówek

Awaria w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu Źródło: TVN24.pl

Jak poinformowała w niedzielę wieczorem dyrekcja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borowskiej, w placówce doszło do awarii sieci elektrycznej. Z kolei rzecznik prasowy wojewody dolnośląskiej Tomasz Jankowski wyjaśnił, że przyczyną awarii było pęknięcie rury, co doprowadziło do zalania instalacji. - Szpital działa, natomiast jutro nie będzie przyjmował pacjentów. SOR również działa, ale aby nie dociążać tego systemu, prosimy pacjentów, aby kierowali się do innych szpitali - powiedział Jankowski.

Szpital działa, ale nie przyjmuje pacjentów

To oznacza, że szpital odwołał przyjęcia pacjentów, którzy w poniedziałek mieli stawić się w placówce. Jankowski dodał, że dyspozytorzy otrzymali instrukcję, aby poszkodowanych pacjentów, którzy są transportowani śmigłowcami Lotniczego Pogotowia Ratunkowego albo karetkami, kierować do innych placówek.

Jankowski powiedział też, że uruchomiono procedury, które pozwolą zabezpieczyć funkcjonowanie szpitala. Dzięki współpracy z MSWiA i MON do USK skierowano konwój z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. - Przewozi trzy duże agregaty prądotwórcze, które będą przeznaczone do dyspozycji szpitala - powiedział Jankowski.

Również władze USK wdrożyły swoje procedury. "Dokładamy wszelkich starań, aby jak najszybciej przywrócić pełną sprawność techniczną placówki. W trybie pilnym wezwano dodatkowy personel medyczny i techniczny, który czuwa nad bezpieczeństwem osób hospitalizowanych" - napisano w komunikacie.

Zaapelowano też do pacjentów, którzy chcą skorzystać z nocnej i świątecznej pomocy medycznej, aby kierowali się do Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Fieldorfa, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Kamieńskiego, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Koszarowej i Szpitala Specjalistycznego przy ul. Warszawskiej.

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego to największa placówka medyczna na Dolnym Śląsku.

