Ustawiali przetargi na sprzęt medyczny. 13 osób stanie przed sądem

Rzecznik Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu prokurator Katarzyna Bylicka poinformowała PAP w czwartek, że Prokuratura Regionalna we Wrocławiu skierowała do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, miedzy innymi z zarzutami zakłócania postępowań przetargowych na sprzęt medyczny dla placówek służby zdrowia na terenie kraju. - Oskarżonym zarzuca się także udzielanie i przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za naruszenie przepisów prawa. Polegało to na wejściu w porozumienie, a następnie uzgadnianie w drodze rozmów osobistych, telefonicznych oraz kontaktu mailowego, istotnych warunków przetargów na zakup ambulansów z wyposażeniem medycznym, urządzeń do mechanicznej kompresji klatki piersiowej, defibrylatorów z modemami do transmisji danych EKG - powiedział rzecznik. Dodała, że oskarżonym zarzucono ponadto poświadczanie nieprawdy w dokumentach oraz składanie fałszywych oświadczeń. Oskarżeni to między innymi pracownicy placówek medycznych między innymi szpitali, stacji pogotowia, przychodni oraz przedstawiciel firmy, która dostarczała sprzęt medyczny.