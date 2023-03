Bal w operze i jego koszty. Co wiadomo, a czego nie po imprezie współpracownika ministra Czarnka?

O tej sprawie na tvn24.pl informujemy od kilku dni. Bartosz Rybak, który w resorcie edukacji pełni "usługi eksperckie", które polegają między innymi na współpracy z organizacjami pozarządowymi i polonijnymi zaprosił gości na swoje 35. urodziny. Impreza została zorganizowana 17 lutego w gmachu Opery Wrocławskiej. Goście świętowali na scenie, na której tego wieczoru wystawiono spektakl Giacomo Pucciniego "Cyganeria". Potem na deski opery wjechały podgrzewacze do potraw. Gości zabawiał Sławomir Świerzyński z zespołu Bayer Full, który - jak słychać na nagraniach, do których dotarł dziennik "Fakt" - opowiadał anegdoty o języku chińskim, tamtejszej publiczności i śpiewał po chińsku piosenki (między innymi "Wolność" i "Majteczki w kropeczki").

Tajemnicza fundacja

Krzysztof Jakubowski, prezes Fundacji Wolności, mówi przed kamerą TVN24, że jeżeli fundacja faktycznie zapłaciła za jedzenie na prywatnej imprezie swojego doradcy, to "może to budzić poważne wątpliwości":

- Nawet, jeżeli były to środki z działalności gospodarczej, ze środków własnych fundacji to jest to wątpliwe. Urząd skarbowy mógłby to z łatwością zakwestionować, bo jest to w jakiś sposób unikanie podatku dochodowego za wyświadczoną pracę - ocenia.