Potrącił kobietę i uciekł. Policja szuka kierowcy tego samochodu

Minister zdrowia w "Rozmowie Piaseckiego" poinformował, że resort zna już wyniki kontroli w szpitalu w Pszczynie, gdzie zmarła 30-letnia Izabela, która do placówki trafiła z powodu przedwczesnego odejścia wód płodowych. - To były po prostu błędne decyzje - powiedział. Szef resortu zdrowia w programie był także pytany o rejestr ciąż. W odpowiedzi przyznał, że nie rozumie, dlaczego obawy formułowane są względem wersji elektronicznej, a nie papierowej, która już istnieje. - To zmiana formy, nic poza tym - przekonywał.