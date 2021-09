Ogromny pająk we wrocławskim mieszkaniu. Trwają poszukiwania właściciela

To musiał być przerażający wieczór dla jednego z mieszkańców Wrocławia. Mężczyzna, na ścianie swojego mieszkania, odkrył ogromnego pająka z rodziny ptasznikowatych. Po pomoc zadzwonił do Ekostraży. Wolontariusze zajęli się zwierzęciem, a teraz szukają jego właściciela.

Zgłoszenie wrocławska ekostraż przyjęła we wtorek wieczorem. Na Ołbinie jeden z lokatorów znalazł, na ścianie przy drzwiach wejściowych, ogromnego pająka.

- Rzadko nam się zdarzają takie zwierzęta, ale żadnym nie odmawiamy pomocy. Wolontariusze pojechali pod wskazany adres. To był naprawdę duży, włochaty okaz. I jak się okazało, dość agresywny przy łapaniu. Trochę zajęło zanim udało się go schwytać – przyznaje Anna Chrobot z Ekostraży.

Szukają właściciela pająka

Najprawdopodobniej jest to Nhandu chromatus, gatunek pająka z rodziny ptasznikowatych. Co prawda jadowity, ale jak twierdzą eksperci, ich jad jest dość słaby, porównywalny z pszczelim. Egzemplarz z ulicy Daszyńskiego to samiec, który być może błąkał się już od dłuższego czasu.