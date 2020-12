Ukryta kamera w aquaparku, na nagraniach nadzy mężczyźni. Sprawę wyjaśnia policja i prokuratura

Policja i prokuratura wyjaśniają, jak doszło do nagrania i umieszczenia w internecie filmów pokazujących nagich mężczyzn zażywających kąpieli pod prysznicem. To klienci miejskiego aquaparku. Nagrania, po interwencji Wrocławskiego Parku Wodnego, zostały usunięte z jednego z portali z treściami pornograficznymi.

Kamera umieszczona pod ręcznikami?

Jak mówi nam Aneta Rawecka, dyrektor ds. marketingu wrocławskiego aquaparku, nagrania powstały w strefie saun. - Naprzeciwko pryszniców znajdują się półki z ręcznikami. To właśnie tam, pod ręcznikami, ktoś musiał ukryć nośnik - przyznaje Rawecka. I dodaje, że na filmikach, które pojawiły się w internecie widoczne były daty. Wynikało z nich, że nagrania powstały w sierpniu i wrześniu 2020 roku. Nie wiadomo jednak, czy to właśnie wtedy doszło do zarejestrowania wizerunków nagich, myjących się mężczyzn. To wyjaśniać będą śledczy. - Sprawę zgłosiliśmy do administratora strony na której umieszczono filmy. Jego reakcja była niemal natychmiastowa, nagrania zostały usunięte - informuje Rawecka. OGLĄDAJ TVN24 NA ŻYWO W INTERNECIE >>>