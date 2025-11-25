Ugodził nożem, zostawił rannego i podpalił altankę. Jest akt oskarżenia

Wrocław Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło 14 grudnia 2024 roku na terenie jednych z ogródków działkowych we Wrocławiu.

Jak poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu, 37-letni Sławomir Ś. został oskarżony o to, że działając ze szczególnym okrucieństwem dwa razy ugodził 49-latka nożem w okolice jamy brzusznej i raz w okolice szyi, a następnie podpalił wyposażenia altanki, w której znajdował się ranny mężczyzna. To - jak wskazała prokurator - spowodowało zatrucie tlenkiem węgla i skutkowało zgonem mężczyzny.

Sławomir Ś. zabrał także należący do 49-latka telefon komórkowy i bliżej nieokreśloną kwotę pieniędzy.

37-latek został tymczasowo aresztowany Źródło: KMP we Wrocławiu

Ustalono, że Ś. działał w warunkach recydywy - mężczyzna był wcześniej prawomocnie skazany za kradzież na karę pozbawienia wolności, którą odbył w całości i zakończył odbywać 14 lutego 2024 roku.

Nie przyznał się

Sławomir Ś. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu. Złożył wyjaśnienia, które jednak - jak przekazała Stocka-Mycek - nie znajdują potwierdzenia w zebranym w sprawie materiale dowodowym.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dwa ciosy nożem i ciało w spalonej altanie. Mają podejrzanego o brutalne zabójstwo

Ś. przebywa w tymczasowym areszcie. Grozi mu dożywocie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD