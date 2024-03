Uderzył w słupek na ścieżce. "Rower został, ja poleciałem na twarz"

Mężczyzna podczas wyprzedzania innego rowerzysty uderzył w słupek na ścieżce rowerowej. Z licznymi obrażeniami trafił do szpitala. Nałożono mu około dwudziestu szwów, stracił ząb. To nie było pierwsze zderzenie rowerzysty ze słupkiem w tym miejscu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 11 marca około godziny 17 przy ulicy Krakowskiej we Wrocławiu.

- Na drodze rowerowej wyprzedzałem innego rowerzystę. On trochę odbił w lewą stronę, czyli zajechał mi drogę. Nie mając możliwości jego ominięcia - uderzyłem w szary metalowy słupek, który odgranicza drogę rowerową od chodnika. Kiedy wbiłem się w słupek, rower został na miejscu, a ja poleciałem na twarz. Gdyby nie było słupka, to pewnie bym go (rowerzystę - red.) ominął i nie wylądował na pogotowiu – mówi Damian Koczała, poszkodowany rowerzysta.

Słupki ma drogach rowerowych we Wrocławiu Damian Koczała

- Mam obrażenia twarzy i szczęki, uszkodzone ręce, siny palec. Nałożono mi około dwudziestu szwów na twarzy, na wargach, straciłem ząb - dodaje.

Rowerzysta trafił na SOR Damian Koczała

To nie pierwszy wypadek na tej ścieżce rowerowej. W 2021 przy tej samej ulicy inny rowerzysta po uderzeniu w słupek złamał ramę w rowerze.

- Podczas jazdy rowerem na ulicy Krakowskiej, jadąc za inną osobą, nie zauważyłem szarego metalowego słupka na środku jezdni. W wyniku uderzenia złamałem ramę w rowerze. Moim zdaniem ten słupek nie powinien być w tym miejscu. Pisałem również do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, odpisali tylko, że słupek stoi zgodnie z przepisami. Tylko dziwnym trafem po tym zdarzeniu został wymieniony na czerwony, silikonowy - mówi Daniel, wrocławski rowerzysta.

Złamał ramę, uderzając w słupek na drodze rowerowej TVN24

Słupki mają chronić drogi rowerowe przed parkowaniem na nich samochodów. - We wspomnianej lokalizacji są elementem zatwierdzonej organizacji ruchu docelowego. Ich rolą jest zabezpieczenie w tym miejscu drogi dla rowerów i chodnika przed blokowaniem przez parkujące auta. Przed ich montażem był to istotny problem, który udało się rozwiązać. Standardowo takie słupki są znakowane odblaskową taśmą, jednak często zabezpieczenie jest zrywane - informuje Tomasz Jankowski, rzecznik prasowy Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu.

Metalowe słupki są wymieniane

Obecnie na wrocławskich ścieżkach rowerowych można zobaczyć kilka rodzajów słupków, m.in. szare metalowe i czerwone elastyczne z tworzywa sztucznego. Obecnie miasto wymienia słupki metalowe na elastyczne.

- Mając na uwadze sytuację związaną z wypadkiem, dołożymy wszelkich starań, aby w tej lokalizacji w możliwie najkrótszym czasie wymienić taki słupek na elastyczny, a do tego czasu ponownie go zabezpieczyć taśmą odblaskową. Trudno określić, co było przyczyną wspomnianego wypadku. Oczywiście każdy użytkownik drogi, jeśli ulegnie wypadkowi, może złożyć odpowiedni wniosek do ZDiUM o odszkodowanie - dodaje rzecznik prasowy ZDiUM.

Autorka/Autor:SK/gp

Źródło: tvn24.pl