Trzy tygodnie po przeszczepie serca Paweł wrócił do domu. "Pierwsze, co zrobię, to zjem mój ulubiony żur "

Pan Paweł - pierwszy pacjent na Dolnym Śląsku, któremu specjaliści z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przeszczepili serce - po trzech tygodniach wrócił do domu. Operacja była konieczna po ciężkim przejściu zakażenia koronawirusem.

- Teraz jest zupełnie inaczej. Człowiek wstaje rano i od razu praktycznie staję na nogi, spaceruję po oddziale. Kawka z rana, po prostu chce się żyć. Powrót do domu to najlepsza rzecz, która mogła mnie spotkać. To jest tak wyczekiwane, odliczam minuty - mówił przed naszą kamerą pan Paweł na chwilę przed opuszczeniem szpitala.

Wyczekany powrót do domu

We wtorek, po niespełna trzech tygodniach, wrócił do domu na Śląsku, gdzie czekali na niego rodzice, narzeczona, dwóch synków i przyjaciele. - Pierwsze, co zrobię, to zjem porządny obiad, mój ulubiony żur. Śląski żur to chyba najlepsza zupa na świecie - żartował przed wypisem ze szpitala przy ul. Borowskiej.