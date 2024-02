Trzonolinowiec do uratowania, ale mieszkańcy muszą się wyprowadzić

- Będzie to wymagało ingerencji w strukturę budynku, za którą pójdzie potrzeba wykwaterowania lokatorów. Mamy tu korozję lin. Elementy konstrukcyjne są przeciążone. Budynek należy wzmocnić. Jest to jednak obiekt jak najbardziej możliwy do uratowania – powiedział, cytowany w komunikacie, prof. Krzysztof Schabowicz z Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego.