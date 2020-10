"Wzmożony ruch" i koronawirus. Trudna sytuacja na wrocławskich porodówkach

Lekarze przyznają: mamy wzmożony ruch położniczy. W dobie koronawirusa to problem, biorąc pod uwagę komplikacje na wrocławskich porodówkach. Z czterech, obecnie funkcjonują tylko dwie. - Położnictwo wymaga szybkich testów antygenowych - uważa jeden z naszych rozmówców.

Szpital przy ulicy Kamieńskiego przez stwierdzone przypadki zakażeń koronawirusem do odwołania wstrzymał przyjęcia na porodówkę. Klinika przy Chałubińskiego kilka tygodni temu przeznaczona została wyłącznie dla ciężarnych zakażonych koronawirusem. Oznacza to, że we Wrocławiu obecnie funkcjonują tylko dwie porodówki - w szpitalu przy ulicy Borowskiej i im. Falkiewicza na Brochowie.