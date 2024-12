Tramwaj zderzył się z autobusem, są ranni

We Wrocławiu doszło do zderzenia autobusu z tramwajem. Poszkodowane zostały cztery osoby. W okolicy miejsca wypadku występują utrudnienia.

Do zdarzenia doszło we wtorek późnym popołudniem. Na skrzyżowaniu ulic Fieldorfa i Kosmonautów przy Dolnośląskim Szpitalu Specjalistycznym im. T. Marciniaka. we Wrocławiu zderzyły się autobus miejski linii 107 i tramwaj linii 10.